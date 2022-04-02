- 02 Nis 2022 - 20:37

İbrahim Tatlıses Nusret ve CZN Burak'a Resti Çekti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Lafı Gediğine Koydu! Sosyal Medya Sallanıyor!

Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarından yayınlanan İbo Show programı ile seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlayan İbrahim Tatlıses, Tatlıses Gıda ile ilgili konuşmak için dün basın mensuplarını topladı. Bu esnada hedefine gıda işine giren ve bu vesileyle dünyaya açılan Nusret ve sosyal medya fenomeni CZN Burak’ı alan İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi! İşte detaylar...

Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarından yayınlanan İbo Show programı ile seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlayan İbrahim Tatlıses, Tatlıses Gıda ile ilgili konuşmak için dün basın mensuplarını topladı. Bu esnada hedefine gıda işine giren ve bu vesileyle dünyaya açılan Nusret ve sosyal medya fenomeni CZN Burak’ı alan İbrahim Tatlıses, çok sert sözler kullandı. Öte yandan İbrahim Tatlıses’in o sözleri duyanları bir hayli şaşırttı! Peki, İbrahim Tatlıses; Nusret ve CZN Burak hakkında ne dedi? İbrahim Tatlıses; Nusret ve CN Burak’ neden sinirlendi? İşte, detaylar…

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02 Nis 2022 - 20:37 - Magazin

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