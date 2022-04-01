- 01 Nis 2022 - 13:54 G: 01 Nis 2022 - 13:57

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Ateşi Yükseltti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı; Ortalık Karıştı! Eski Sevgilisi…

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni haline gelen Üç Kız Kardeş dizisi, beklediği ilgiyi dördüncü bölümünden itibaren yakalamayı başardı. O günden bugüne reytinglerin güçlü savaşçılarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümüyleyse hem reytinglerin hem sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni haline gelen Üç Kız Kardeş dizisi, beklediği ilgiyi dördüncü bölümünden itibaren yakalamayı başardı. O günden bugüne reytinglerin güçlü savaşçılarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümüyleyse hem reytinglerin hem sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Türkan ve Somer arasındaki ilişkisinin akıbeti merak ile takip edilirken; Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi şoke eden sahneler içerdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

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01 Nis 2022 - 13:54 - Dizi Haberleri

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