Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Ateşi Yükseltti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı; Ortalık Karıştı! Eski Sevgilisi…
Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni haline gelen Üç Kız Kardeş dizisi, beklediği ilgiyi dördüncü bölümünden itibaren yakalamayı başardı. O günden bugüne reytinglerin güçlü savaşçılarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümüyleyse hem reytinglerin hem sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni haline gelen Üç Kız Kardeş dizisi, beklediği ilgiyi dördüncü bölümünden itibaren yakalamayı başardı. O günden bugüne reytinglerin güçlü savaşçılarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümüyleyse hem reytinglerin hem sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Türkan ve Somer arasındaki ilişkisinin akıbeti merak ile takip edilirken; Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi şoke eden sahneler içerdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
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01 Nis 2022 - 13:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.