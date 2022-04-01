Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
TRT1 ekranlarının en çok izlenen aile hikayeleri arasındaki yerini koruyan Gönül Dağı dizisi, bir süredir seyircisini üzen detaylar ile gündemlerden düşmemeye başladı. Özellikle Rıfat ve Meryem arasındaki ilişkinin gidişatı ile seyircisini bir hayli kızdıran Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen aile hikayeleri arasındaki yerini koruyan Gönül Dağı dizisi, bir süredir seyircisini üzen detaylar ile gündemlerden düşmemeye başladı. Özellikle Rıfat ve Meryem arasındaki ilişkinin gidişatı ile seyircisini bir hayli kızdıran Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan Rıfat detayı ise, herkesi şimdiden şoke etmeyi başardı. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
01 Nis 2022 - 13:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.