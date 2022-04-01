Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, hikayesinde giderek sona yaklaştığının sinyalini vermeye başladı. Bu sezonun sonunda final yaparak, seyirciye veda edeceği iddia edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde işler ise, bir hayli karıştı. İşte sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinden son detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, hikayesinde giderek sona yaklaştığının sinyalini vermeye başladı. Bu sezonun sonunda final yaparak, seyirciye veda edeceği iddia edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde işler ise, bir hayli karıştı. Şimdiye dek hep oyuncu ayrılıkları ile anılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin aldığı eski başrol oyuncusunun yeniden hikayeye dönme kararıysa, dizinin seyircisini bir hayli heyecanlandırdı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dişinin son bölümünde ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Nis 2022 - 14:01 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.