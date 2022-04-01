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01 Nis 2022 - 14:07

Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak!

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi kuşkusuz Temmuz ayında yapılacak olan ek zamlar oluyor. Asgari ücretlisinden memuruna kadar herkesi ilgilendiren bu zamlar, milyonların daha rahat bir hayat yaşamasını sağlıyor. Emekli vatandaşlara gelen müjdeli haberse şok içerisinde bıraktı. Ödemelerin başladığı duyuruldu ve verilen ikramiye şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…