5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
Ramazan öncesi vatandaşın cebini rahatlatacak haber, uygun ve kaliteli ürün satışı ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden geldi. Sofraların dolması ve vatandaşın mutfak masrafının biraz olsun hafiflemesi için harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, ilk indirimi bir süredir zam haberleri ile vatandaşın omzuna adeta yük olan ayçiçek yağında gerçekleştirdi. İşte vatandaşı sevindiren indirimin detayları...
Ramazan öncesi vatandaşın cebini rahatlatacak haber, uygun ve kaliteli ürün satışı ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden geldi. Sofraların dolması ve vatandaşın mutfak masrafının biraz olsun hafiflemesi için harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, ilk indirimi bir süredir zam haberleri ile vatandaşın omzuna adeta yük olan ayçiçek yağında gerçekleştirdi. 5 litrelik ayçiçek yağlarında çok sevilecek indirimler yapan Tarım Kredi Kooperatifleri marketler, Nisan ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 1 litre, 2 litre, 3 litre ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
07 Nis 2022 - 19:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.