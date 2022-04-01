- 01 Nis 2022 - 14:06 G: 01 Nis 2022 - 14:12

Tarım Kredi Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Skandal İndirimi Yaptı! Resmen Bedavaya Satılıyor; Yetişen Alıyor!

Ramazan öncesi vatandaşın cebini rahatlatacak haber, uygun ve kaliteli ürün satışı ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden geldi. Sofraların dolması ve vatandaşın mutfak masrafının biraz olsun hafiflemesi için harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, ilk indirimi bir süredir zam haberleri ile vatandaşın omzuna adeta yük olan ayçiçek yağında gerçekleştirdi. İşte vatandaşı sevindiren indirimin detayları...

Ramazan öncesi vatandaşın cebini rahatlatacak haber, uygun ve kaliteli ürün satışı ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden geldi. Sofraların dolması ve vatandaşın mutfak masrafının biraz olsun hafiflemesi için harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, ilk indirimi bir süredir zam haberleri ile vatandaşın omzuna adeta yük olan ayçiçek yağında gerçekleştirdi. 5 litrelik ayçiçek yağlarında çok sevilecek indirimler yapan Tarım Kredi Kooperatifleri marketler, Nisan ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 1 litre, 2 litre, 3 litre ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

01 Nis 2022 - 14:06 - Yaşam

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