Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Sürekli olarak ilişkileri ile gündeme gelen magazin dünyasının tanıdık simaları şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, bu kez ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bakıcı parasından kurtulmak için dadı sayısını düşürmeye karar verdikleri iddia edilen Alişan ve Buse Varol’un kemerleri bu denli sıkmasının ardında Buse Varol’un üçüncü bir çocuk beklediği iddiası yer aldı. İşte Buse Varol ve hamilelik haberlerinin detayları...
Sürekli olarak ilişkileri ile gündeme gelen magazin dünyasının tanıdık simaları şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, bu kez ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bakıcı parasından kurtulmak için dadı sayısını düşürmeye karar verdikleri iddia edilen Alişan ve Buse Varol’un kemerleri bu denli sıkmasının ardında Buse Varol’un üçüncü bir çocuk beklediği iddiası yer aldı. Konuyla ilgili ayrı ayrı konuşan Buse Varol ve Alişan ise, üçüncü bebek iddialarına yanıt verdi! Peki, Buse Varol hamile mi? Alişan, Buse Varol’un hamile olduğu yönündeki haberlere ne dedi? İşte, detaylar…
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01 Nis 2022 - 14:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.