- 02 Nis 2022 - 05:21

Alişan Resti Çekti! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!

Sürekli olarak ilişkileri ile gündeme gelen magazin dünyasının tanıdık simaları şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, bu kez ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bakıcı parasından kurtulmak için dadı sayısını düşürmeye karar verdikleri iddia edilen Alişan ve Buse Varol’un kemerleri bu denli sıkmasının ardında Buse Varol’un üçüncü bir çocuk beklediği iddiası yer aldı. İşte Buse Varol ve hamilelik haberlerinin detayları...

Sürekli olarak ilişkileri ile gündeme gelen magazin dünyasının tanıdık simaları şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, bu kez ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bakıcı parasından kurtulmak için dadı sayısını düşürmeye karar verdikleri iddia edilen Alişan ve Buse Varol’un kemerleri bu denli sıkmasının ardında Buse Varol’un üçüncü bir çocuk beklediği iddiası yer aldı. Konuyla ilgili ayrı ayrı konuşan Buse Varol ve Alişan ise, üçüncü bebek iddialarına yanıt verdi! Peki, Buse Varol hamile mi? Alişan, Buse Varol’un hamile olduğu yönündeki haberlere ne dedi? İşte, detaylar…


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02 Nis 2022 - 05:21 - Magazin

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