- 01 Nis 2022 - 14:14 G: 01 Nis 2022 - 14:19

Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”

Ünlü hocalar ile ilgili ilginç teklifte bulunan Demet Akalın, bazı sosyal medya kullanıcılarından anında takdir almayı da başardı! İşte Demet Akalın'ın bir çok kesimden destek ve tepki çeken paylaşımın detayları...

Yaptığı açıklamalar ile her dönem gündem olmayı başaran Demet Akalın, Ramazan ayının başlangıcından hemen önce herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bir hayli çeken Demet Akalın’ın açıklamalarının hedefindeyse Ramazan aylarında televizyon ekranlarına çıkan ünlü hocalar vardı. Ünlü hocalar ile ilgili ilginç teklifte bulunan Demet Akalın, bazı sosyal medya kullanıcılarından anında takdir almayı da başardı! Peki, Demet Akalın, Ramazan ayı için ne dedi, ne teklif etti? Demet Akalın ünlü hocalar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

01 Nis 2022 - 14:14 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”
İbrahim Tatlıses Gemileri Yaktı; Açtı Ağzını! O İsimlere Öyle Bir Şey Dedi Ki, Lafı Gediğine Koydu! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
İbrahim Tatlıses Gemileri Yaktı; Açtı Ağzını! O İsimlere Öyle Bir Şey Dedi Ki, Lafı Gediğine Koydu! Sosyal Medya Sallanıyor!
Alişan ve Buse Varol Yeniden Mahkeme Kapısında! Kaynana Krizi Büyüdükçe Büyüyor! “Ya O, Ya Ben” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Alişan ve Buse Varol Yeniden Mahkeme Kapısında! Kaynana Krizi Büyüdükçe Büyüyor! “Ya O, Ya Ben” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Hırkasının Düğmesini Açtıkça Açtı, Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Pınar!” Herkes Onu Konuşuyor! mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Hırkasının Düğmesini Açtıkça Açtı, Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Pınar!” Herkes Onu Konuşuyor!
Survivor Yarışmasında Küfür Şoku! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Küfür Şoku! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Mahkum Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Savcı Bir Yana, Barış Bir Yana; Mutlu Son Yok! Yürekler Tir Tir Titreyecek; Gözyaşları Sel Olacak! mask
Mahkum Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Savcı Bir Yana, Barış Bir Yana; Mutlu Son Yok! Yürekler Tir Tir Titreyecek; Gözyaşları Sel Olacak!
Survivor Sude’ye Skandal Saldırı! İnsanlık Dışı, Yorumsuz! Soluklar Mahkemede Alındı! Gözler Mert Öcal’da… Sosyal Medya Karıştı! mask
Survivor Sude’ye Skandal Saldırı! İnsanlık Dışı, Yorumsuz! Soluklar Mahkemede Alındı! Gözler Mert Öcal’da… Sosyal Medya Karıştı!
Hande Erçel Yeni Aşkından Sonra İmaj Değiştirdi! Ağzı, Yüzü, Saçı, Beli… Gören İnanmak İstemiyor; Bir Bakan Donup Kalıyor! mask
Hande Erçel Yeni Aşkından Sonra İmaj Değiştirdi! Ağzı, Yüzü, Saçı, Beli… Gören İnanmak İstemiyor; Bir Bakan Donup Kalıyor!
Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Nisa Bölükbaşı Hastanelik Etti; Diskalifiye Kararı Verildi! Sustu Sustu Ama Daha Fazla Dayanamadı! mask
Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Nisa Bölükbaşı Hastanelik Etti; Diskalifiye Kararı Verildi! Sustu Sustu Ama Daha Fazla Dayanamadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak! mask
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak!
Tarım Kredi Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Skandal İndirimi Yaptı! Resmen Bedavaya Satılıyor; Yetişen Alıyor! mask
Tarım Kredi Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Skandal İndirimi Yaptı! Resmen Bedavaya Satılıyor; Yetişen Alıyor!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! mask
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Ateşi Yükseltti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı; Ortalık Karıştı! Eski Sevgilisi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Ateşi Yükseltti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı; Ortalık Karıştı! Eski Sevgilisi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status