Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”
Ünlü hocalar ile ilgili ilginç teklifte bulunan Demet Akalın, bazı sosyal medya kullanıcılarından anında takdir almayı da başardı! İşte Demet Akalın'ın bir çok kesimden destek ve tepki çeken paylaşımın detayları...
Yaptığı açıklamalar ile her dönem gündem olmayı başaran Demet Akalın, Ramazan ayının başlangıcından hemen önce herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bir hayli çeken Demet Akalın’ın açıklamalarının hedefindeyse Ramazan aylarında televizyon ekranlarına çıkan ünlü hocalar vardı. Ünlü hocalar ile ilgili ilginç teklifte bulunan Demet Akalın, bazı sosyal medya kullanıcılarından anında takdir almayı da başardı! Peki, Demet Akalın, Ramazan ayı için ne dedi, ne teklif etti? Demet Akalın ünlü hocalar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
01 Nis 2022 - 14:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.