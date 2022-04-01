Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”

Yaptığı açıklamalar ile her dönem gündem olmayı başaran Demet Akalın, Ramazan ayının başlangıcından hemen önce herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bir hayli çeken Demet Akalın’ın açıklamalarının hedefindeyse Ramazan aylarında televizyon ekranlarına çıkan ünlü hocalar vardı. Ünlü hocalar ile ilgili ilginç teklifte bulunan Demet Akalın, bazı sosyal medya kullanıcılarından anında takdir almayı da başardı! Peki, Demet Akalın, Ramazan ayı için ne dedi, ne teklif etti? Demet Akalın ünlü hocalar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…