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01 Nis 2022 - 14:28

Camdaki Kız Dizisinden Cana Sonunda Ayrılıyor! Halaylar Çekiliyor; Darbukalar Çalınıyor! Sonu O İsmin Ellerinden Oldu! Ölümü…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karıştı. Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana karakterinin diziden ayrılacağı kesinleşti. Bunun üzerine birçok kişi halay çekmeye başladığını ve darbuka bile çaldığını açıkladı. O ismin ellerinden ölümü tadacak olan Cana milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…