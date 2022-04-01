- 01 Nis 2022 - 14:28 G: 01 Nis 2022 - 14:40

Camdaki Kız Dizisinden Cana Sonunda Ayrılıyor! Halaylar Çekiliyor; Darbukalar Çalınıyor! Sonu O İsmin Ellerinden Oldu! Ölümü…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karıştı. Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana karakterinin diziden ayrılacağı kesinleşti. Bunun üzerine birçok kişi halay çekmeye başladığını ve darbuka bile çaldığını açıkladı. O ismin ellerinden ölümü tadacak olan Cana milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizsi haline gelen Camdaki Kız’da Adil Bey’in ölümünden sonra Nalan, Hayri’ye ilgi duymaya başladığını anlamıştı. Dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi ise diziden ayrılacağı gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Nis 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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