Camdaki Kız Dizisinden Cana Sonunda Ayrılıyor! Halaylar Çekiliyor; Darbukalar Çalınıyor! Sonu O İsmin Ellerinden Oldu! Ölümü…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karıştı. Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana karakterinin diziden ayrılacağı kesinleşti. Bunun üzerine birçok kişi halay çekmeye başladığını ve darbuka bile çaldığını açıkladı. O ismin ellerinden ölümü tadacak olan Cana milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizsi haline gelen Camdaki Kız’da Adil Bey’in ölümünden sonra Nalan, Hayri’ye ilgi duymaya başladığını anlamıştı. Dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi ise diziden ayrılacağı gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.