Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık 3 Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Ünlüler takımının 3 gruba bölünerek yeni takımların oluşması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İki grubu dağıtan Acun Ilıcalı, oyun sistemini de tamamen değiştirdi. Ayşe bu duruma tepki göstererek; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasının en sevilen yarışmacıları olan Nisa, Batuhan ve Adem hangi takımlara dağıldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanı yaşatan Survivor All Star yarışmasında All Star ve Acun Medya bir araya gelerek oyun oynamışlardı. Takımların eşit sayıda olmamasından dolayı yaşanan sıkıntının önüne geçmek için Acun Ilıcalı takımların karma bir hale geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise büyük skandal patladı ve tüm yarışmacıların yeni takımları belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.