- 03 Nis 2022 - 22:14

Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Ünlüler takımının 3 gruba bölünerek yeni takımların oluşması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İki grubu dağıtan Acun Ilıcalı, oyun sistemini de tamamen değiştirdi. Ayşe bu duruma tepki göstererek; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasının en sevilen yarışmacıları olan Nisa, Batuhan ve Adem hangi takımlara dağıldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanı yaşatan Survivor All Star yarışmasında All Star ve Acun Medya bir araya gelerek oyun oynamışlardı. Takımların eşit sayıda olmamasından dolayı yaşanan sıkıntının önüne geçmek için Acun Ilıcalı takımların karma bir hale geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise büyük skandal patladı ve tüm yarışmacıların yeni takımları belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

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