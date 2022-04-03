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03 Nis 2022 - 22:14

Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Ünlüler takımının 3 gruba bölünerek yeni takımların oluşması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İki grubu dağıtan Acun Ilıcalı, oyun sistemini de tamamen değiştirdi. Ayşe bu duruma tepki göstererek; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasının en sevilen yarışmacıları olan Nisa, Batuhan ve Adem hangi takımlara dağıldı?