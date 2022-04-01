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01 Nis 2022 - 15:48

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Dizide Halinin Tam Tersi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek kartakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan nefesleri kesti. Dekolteli kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncu; kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı kıyafetiyle alev alev yaktı. Dizideki halinin tam tersi olan Gülsim Ali İlhan, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…