Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Dizide Halinin Tam Tersi!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek kartakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan nefesleri kesti. Dekolteli kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncu; kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı kıyafetiyle alev alev yaktı. Dizideki halinin tam tersi olan Gülsim Ali İlhan, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinin başrollerini Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Gülsim Ali İlhan, dizideki halleriyle büyük bir beğeni topluyor. Taner’in çocukluk aşkı olan Dilek’in duruşu, tavrı seyircilere “Keşke benimde öyle bir kızım olsa” dedirtiyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu derin yırtmaçlı kıyafetiyle dengeleri değiştiren güzel oyuncu hayranlarını adeta alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.