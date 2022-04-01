İbo Show’da Bir Aşka Daha Tanık Oldu! Tatlıses Aşkını Haykırdı! Sevgilisiyle Ortalığı İnletmişti... “Benim En Büyük Aşkım…”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show bir aşka daha tanık oldu. Tatlıses aşkını canlı yayında açıklarken; ağızlar açık kaldı. Kısa bir süre önce sevgilisi olduğu ortaya çıkan İbrahim Tatlıses kim olduğunu açıklamamıştı ama bu kez “En büyük aşkım…” diyerek ilk kez açıklama yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her hafta aldığı konuklarla gündemi sallayan İbo Show, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşmaya başlamıştı. Programda okunan şarkılarla kulakların pası silinirken; açıklamalarla magazin dünyası yeniden şekil alıyordu. Programa 35. Bölümde katılan Seren Serengil ise “Sen bir atarlı gözüküyorsun. Ne zaman böyle olsan sevgilin oluyor. 28 Aralık’ta yeni bir aşka yelken açmışsın doğru mu?” demiş, Tatlıses ise hayatındaki kadından ilk kez bahsetmişti. Şimdi ise ilk kez öyle bir şey dedi ki..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.