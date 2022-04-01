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01 Nis 2022 - 16:36

İbo Show’da Bir Aşka Daha Tanık Oldu! Tatlıses Aşkını Haykırdı! Sevgilisiyle Ortalığı İnletmişti... “Benim En Büyük Aşkım…”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show bir aşka daha tanık oldu. Tatlıses aşkını canlı yayında açıklarken; ağızlar açık kaldı. Kısa bir süre önce sevgilisi olduğu ortaya çıkan İbrahim Tatlıses kim olduğunu açıklamamıştı ama bu kez “En büyük aşkım…” diyerek ilk kez açıklama yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…