- 01 Nis 2022 - 16:55 G: 01 Nis 2022 - 17:06

A101 Market Fiyatları Dibe Çekti, Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”

Vatandaşların kanayan yarası zamlara bir restte A101 Market’ten geldi. Fiyatları adeta dibe çeken A101 Market, görenlerin şok olmasına neden oldu. Market önünde izdihama neden olan A101 Market’in indirimlerinde ise salça, sucuk, kaşar peyniri, şampuan ve birçok ürünler bulundu! İşte milyonlara “Resmen bedava” dedirten o çılgın indirim…

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın süreci ister istemez etiketlere yansıyor. Dolar kurunun da giderek artması marketten giyime birçok ürünün fiyatını yükseltiyor. Kısa bir süre önce Ayçiçek yağına gelen zamlar, ceplerin boşalmasına neden olmuştu. Tüm bu zamlara resti çeken A101 Market, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Peki, A101 hangi ürünlerde indirim yaptı?

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01 Nis 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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