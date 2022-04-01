A101 Market Fiyatları Dibe Çekti, Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın süreci ister istemez etiketlere yansıyor. Dolar kurunun da giderek artması marketten giyime birçok ürünün fiyatını yükseltiyor. Kısa bir süre önce Ayçiçek yağına gelen zamlar, ceplerin boşalmasına neden olmuştu. Tüm bu zamlara resti çeken A101 Market, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Peki, A101 hangi ürünlerde indirim yaptı?

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