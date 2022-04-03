- 03 Nis 2022 - 22:17

Hande Erçel’in Açık Seçik Fotoğrafının Altından Servet Çıktı! Bir Tek Tişörte Ödediği Para… “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Tam Tamına...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel servet şov yaptı. Kısa bir süre önce paylaşım yapan Hande Erçel, açık seçik pozlarının altından servet çıkardı. Tek bir tişörte ödediği parayla milyonları şok eden Hande Erçel, milyonların tepkisini üzerine topladı. Birçok kişi ise “Ben üç gündür 20 lirayla nasıl geçinilir onu anlamaya çalışıyorum” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yollarını ayıran Hande Erçel, kısa bir süre önce yeni bir aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Halka dizisinde tanıştığı Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Erçel, aşk iddialarını yanıt vermemişti. Şimdi ise güzel oyuncu Erçel, nefesleri kesen pozunun arkasından servet çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 22:17 Ankara- Yaşam

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