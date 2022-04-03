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03 Nis 2022 - 22:18

59’luk Seda Sayan Nefesleri Kesti! Oğlundan Üç Yaş Büyük Yeni Aşkından Sonra Çok Değişti! Minileri Çekti; Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 59 yaşındaki Seda Sayan, sosyal medyayı adeta salladı! Yakın zamanda gelinlik giymeye hazırlanan Seda Sayan’ın 18’likleri çatlatacak pozlarına bir bakan bir daha baktı. Oğlu Oğulcan Engin’den sadece 3 yaş büyük aşkı Çağlar Ökten’den sonra bambaşka birisi olan Seda Sayan minileri giydi, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…