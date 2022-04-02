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02 Nis 2022 - 09:22

Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yağmur sıkıntısı baş göstermeye başladı! Pılını pırtını toplayıp evine gittiği konuşulmaya başlanınca ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Acun Medya’da kriz çıkaran Yağmur Banda, bir ilke imzasını attı. Nisa Bölükbaşı’yla yaşadığı tartışmadan sonra şok etkisi yaratan Survivor Yağmur, adaya veda mı edecek?