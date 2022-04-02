- 02 Nis 2022 - 09:22 G: 02 Nis 2022 - 09:23

Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yağmur sıkıntısı baş göstermeye başladı! Pılını pırtını toplayıp evine gittiği konuşulmaya başlanınca ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Acun Medya’da kriz çıkaran Yağmur Banda, bir ilke imzasını attı. Nisa Bölükbaşı’yla yaşadığı tartışmadan sonra şok etkisi yaratan Survivor Yağmur, adaya veda mı edecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyunun oynandığı Survivor’da kazanan takım ise Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımında ise oyun sırasındayken bir sorun yaşanmıştı. Tam o sırada sinirler tavan yapmış ve Yağmur Banda – Nisa Bölükbaşı krizi çıkmıştı. Şimdi ise Yağmur Banda’nın yarışmaya veda ettiği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Nis 2022 - 09:22 Ankara- Yaşam

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