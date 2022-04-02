Ankara Hafta Sonu Sıcaklarına Güvenip Açılıp Saçılmayı! Meteorolojiden Uyarı Geldi!  5 Günlük Hava Durumu Nedir? 2 Nisan 2022 Hava Durumu...  

Bir süredir soğuk hava etkisinde kalmış olan Ankara, bu hafta itibariyle uzun bir aranın ardından güneşle buluştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı, bu sıcaklıklara aldanılmaması yönünde oldu. Öte yandan Ankara’nın 5 günlük hava durumu da bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığı kaç? Ankara 5 günlük hava durumu nedir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...