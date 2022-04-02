Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Sıcaklara Güvenip Açılıp Saçılmayın! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 2 Nisan 2022 Hava Durumu...
Bir süredir soğuk hava etkisinde kalmış olan Ankara, bu hafta itibariyle uzun bir aranın ardından güneşle buluştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı, bu sıcaklıklara aldanılmaması yönünde oldu. Öte yandan Ankara’nın 5 günlük hava durumu da bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte detaylar...
Bir süredir soğuk hava etkisinde kalmış olan Ankara, bu hafta itibariyle uzun bir aranın ardından güneşle buluştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı, bu sıcaklıklara aldanılmaması yönünde oldu. Öte yandan Ankara’nın 5 günlük hava durumu da bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığı kaç? Ankara 5 günlük hava durumu nedir? İşte, detaylar…
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02 Nis 2022 - 12:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.