- 03 Nis 2022 - 10:12

Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...  

Bir süredir soğuk hava etkisinde kalmış olan Ankara, bu hafta itibariyle uzun bir aranın ardından güneşle buluştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı, bu sıcaklıklara aldanılmaması yönünde oldu. Öte yandan Ankara’nın 5 günlük hava durumu da bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Bir süredir soğuk hava etkisinde kalmış olan Ankara, bu hafta itibariyle uzun bir aranın ardından güneşle buluştu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı, bu sıcaklıklara aldanılmaması yönünde oldu. Öte yandan Ankara’nın 5 günlük hava durumu da bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığı kaç? Ankara 5 günlük hava durumu nedir? İşte, detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirten Meteoroloji, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini kaydetti.

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03 Nis 2022 - 10:12 - Yaşam

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