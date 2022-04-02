Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Özellikle acil alış ve satış işlemleri için noterlerin hafta sonu açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. Ankara’daki gayrimenkul ve çeşitli arsa gibi devir işlemlerini gerçekleştirmek için nöbetçi noter olup olmadığını merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde...
Özellikle acil alış ve satış işlemleri için noterlerin hafta sonu açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. Ankara’daki gayrimenkul ve çeşitli arsa gibi devir işlemlerini gerçekleştirmek için nöbetçi noter olup olmadığını merak eden vatandaşlara ise, beklediği yanıt gelmiş bulunuyor. Peki, Ankara 2-3 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…
02 Nis 2022 - 09:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.