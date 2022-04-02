Özellikle acil alış ve satış işlemleri için noterlerin hafta sonu açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. Ankara’daki gayrimenkul ve çeşitli arsa gibi devir işlemlerini gerçekleştirmek için nöbetçi noter olup olmadığını merak eden vatandaşlara ise, beklediği yanıt gelmiş bulunuyor. Peki, Ankara 2-3 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…