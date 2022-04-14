Çılgın Dondurmacı Dükkanı Antalya'da Mı? Hangi Şehirde, Nerede? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Her yerin meşhur dükkanları bulunuyor. Türkiye’de yer alan meşhur dükkanlar arasına son dönemde adını yazdıran Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç ise, çektiği TikTok videoları ile adeta bir fenomen haline gelmeye başlıyor. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra videolarda ilginç dondurma koyma taktikleri kullanan Mehmet Dinç ile ilgili detaylar haberimizde...
Her yerin meşhur dükkanları bulunuyor. Türkiye’de yer alan meşhur dükkanlar arasına son dönemde adını yazdıran Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç ise, çektiği TikTok videoları ile adeta bir fenomen haline gelmeye başlıyor. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra videolarda ilginç dondurma koyma taktikleri kullanan Mehmet Dinç, aynı zamanda farklı damak tatlarına hitap edecek çok sayıda dondurma çeşidini de satıyor. Peki, Çılgın Dondurmacı dükkanı nerede, hangi şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
14 Nis 2022 - 22:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.