- 02 Nis 2022 - 09:38 G: 02 Nis 2022 - 09:43

Çılgın Dondurmacı Dükkanı Nerede, Hangi Şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?

Her yerin meşhur dükkanları bulunuyor. Türkiye’de yer alan meşhur dükkanlar arasına son dönemde adını yazdıran Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç ise, çektiği TikTok videoları ile adeta bir fenomen haline gelmeye başlıyor. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra videolarda ilginç dondurma koyma taktikleri kullanan Mehmet Dinç ile ilgili detaylar haberimizde...

Her yerin meşhur dükkanları bulunuyor. Türkiye’de yer alan meşhur dükkanlar arasına son dönemde adını yazdıran Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç ise, çektiği TikTok videoları ile adeta bir fenomen haline gelmeye başlıyor. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra videolarda ilginç dondurma koyma taktikleri kullanan Mehmet Dinç, aynı zamanda farklı damak tatlarına hitap edecek çok sayıda dondurma çeşidini de satıyor. Peki, Çılgın Dondurmacı dükkanı nerede, hangi şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

02 Nis 2022 - 09:38 - Magazin

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