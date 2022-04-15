Sigaraya Büyük Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?

Yeni yıldan bu yana bir kere zam almış olan sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağı yönündeki haber geçtiğimiz gün Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan gelmişti. Zamlar için 14 Nisan’ı işaret eden Özgür Aybaş hem alkol kullanan hem de sigara içen vatandaşa kötü haberi verdi. Peki, sigara fiyatlarına yine bir zam mı geldi? Sigaralar zamlanacak mı? İşte 14 Nisan güncel sigara fiyatları…

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

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