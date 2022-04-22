Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Ortak İndirimli Satışlar Başladı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
Bir süredir sürekli olarak zamlanan ayçiçek yağı fiyatlarına darbe gibi hamle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nden geldi. Hem TMO hem de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan TMO marka yağlar, bugün itibariyle adeta yarı fiyatına düştü. İşte güncel ayçiçek yağı fiyaları...
Bir süredir sürekli olarak zamlanan ayçiçek yağı fiyatlarına darbe gibi hamle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nden geldi. Hem TMO hem de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan TMO marka yağlar, bugün itibariyle adeta yarı fiyatına düştü. Öte yandan TMO marka ayçiçek yağlarına indirim hem 1 litrelik hem de 5 litrelik boyları için geldi. Peki, TMO 1 litre ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 10:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.