Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…

Bir süredir sürekli olarak zamlanan ayçiçek yağı fiyatlarına darbe gibi hamle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nden geldi. Hem TMO hem de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan TMO marka yağlar, bugün itibariyle adeta yarı fiyatına düştü. Öte yandan TMO marka ayçiçek yağlarına indirim hem 1 litrelik hem de 5 litrelik boyları için geldi. Peki, TMO 1 litre ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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