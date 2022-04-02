- 02 Nis 2022 - 09:45 G: 02 Nis 2022 - 10:31

TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…

Bir süredir sürekli olarak zamlanan ayçiçek yağı fiyatlarına darbe gibi hamle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nden geldi. Hem TMO hem de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan TMO marka yağlar, bugün itibariyle adeta yarı fiyatına düştü. İşte güncel ayçiçek yağı fiyaları...

Bir süredir sürekli olarak zamlanan ayçiçek yağı fiyatlarına darbe gibi hamle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nden geldi. Hem TMO hem de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan TMO marka yağlar, bugün itibariyle adeta yarı fiyatına düştü. Öte yandan TMO marka ayçiçek yağlarına indirim hem 1 litrelik hem de 5 litrelik boyları için geldi. Peki, TMO 1 litre ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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02 Nis 2022 - 09:45 - Yaşam

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