Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan…

Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çifti, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayınca kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Buse Varol’un birde parmağından alyansının çıkması gemileri yaktığına dair yorumlara neden olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra ikili el ele görüntülenmiş ve boşanma iddialarını çürütmüşlerdi. Buse Varol zor zamanları atlamasının ardından öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte meral edilen tüm detaylar…

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