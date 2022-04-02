Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyayı ateşler içerisinde bıraktı. Üzerine yapışan, dapdar kıyafetiyle nefesleri kesen Buse Varol adeta fizik şov yaptı! İncecik belini ve fiziğinin tüm kıvrımlarını kanıtlayan Buse Varol, eşi Alişan’ı adeta kıskançlıktan çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çifti, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayınca kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Buse Varol’un birde parmağından alyansının çıkması gemileri yaktığına dair yorumlara neden olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra ikili el ele görüntülenmiş ve boşanma iddialarını çürütmüşlerdi. Buse Varol zor zamanları atlamasının ardından öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte meral edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.