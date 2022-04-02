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02 Nis 2022 - 10:07

Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı patlak verdi. Canlı yayında Nisa Bölükbaşı, adeta “Sana aşığım” dedi, Ogeday Girişken ise utançtan yerin dibine girdi! Çifte kumruların bu halleri ise seyirciler tarafından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…