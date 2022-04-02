Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı patlak verdi. Canlı yayında Nisa Bölükbaşı, adeta “Sana aşığım” dedi, Ogeday Girişken ise utançtan yerin dibine girdi! Çifte kumruların bu halleri ise seyirciler tarafından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bir aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin 7 ay süren ilişkisi tek gecede bitmiş; Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı öyle bir şey dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.