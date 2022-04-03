Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Şok Eden Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor!
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak yer alan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı’nın eski karısı olan Şeyma Subaşı hakkında skandal sözlere yer veren Seren Serengil adeta tokat gibi çarptı! “Dün kutu açıyordun, bugün…” sözleriyle başlayan Seren Serengil, Instagram’ın yıkılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sık sık Şeyma Subaşı’ndan haz etmediğini açıklayan Seren Serengil, en son canlı yayında ise skandal sözlere yer verdi. Ağızların açık kalmasına neden olan Seren Serengil’e programdaki yorumcu arkadaşı ise katıldığını belirten yorumlarda bulundu. Seren Serengil’in sözleri ise sosyal medyanın adeta yıkılmasına neden oldu! İşte Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na gelen şok sözler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.