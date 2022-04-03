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03 Nis 2022 - 04:48

Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Şok Eden Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor!

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak yer alan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı’nın eski karısı olan Şeyma Subaşı hakkında skandal sözlere yer veren Seren Serengil adeta tokat gibi çarptı! “Dün kutu açıyordun, bugün…” sözleriyle başlayan Seren Serengil, Instagram’ın yıkılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…