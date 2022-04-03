- 03 Nis 2022 - 04:57

Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Geri Dönüyor! Senarist, Yönetmen, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a büyük transfer yaşandı! Ali Komiser’in diziye yeniden geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve kanal tarafından alınan kararla birlikte herkes aynı kanıya vardı. Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser karakterinin yeniden gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden yetenekli oyuncuların başrolünde bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisine Ali Komiser’in yeniden dönüşü ise coşkuyla karşılandı! Peki, Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz yeniden diziye giriyor mu?

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03 Nis 2022 - 04:57 Ankara- Yaşam

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