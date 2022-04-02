- 02 Nis 2022 - 12:15

Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a büyük transfer yaşandı! Ali Komiser’in diziye yeniden geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve kanal tarafından alınan kararla birlikte herkes aynı kanıya vardı. Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser karakterinin yeniden gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden yetenekli oyuncuların başrolünde bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisine Ali Komiser’in yeniden dönüşü ise coşkuyla karşılandı! Peki, Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz yeniden diziye giriyor mu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Nis 2022 - 12:15 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! mask
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 2 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber… mask
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 2 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Nerede, Hangi Şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Nerede, Hangi Şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status