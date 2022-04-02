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02 Nis 2022 - 12:15

Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a büyük transfer yaşandı! Ali Komiser’in diziye yeniden geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve kanal tarafından alınan kararla birlikte herkes aynı kanıya vardı. Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser karakterinin yeniden gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…