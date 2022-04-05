Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için mücadele eden iki takımda heyecanı yükselmişti. Ünlüler takımı oyunu kazanırken, Gönüllüler takımından yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Evrim’in potaya gireceği düşünülüyordu ama Gönüllüler takımı en çok Hikmet ve Ardahan’a oy atarak taraflarını göstermişlerdi. Şimdi ise Evrim’in yarışmadan diskalifiye gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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