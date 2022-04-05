Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik sınırları zorladı. Bunun üzerine Acun Medya işlemleri resmen başlattı! Acun Ilıcalı’nın sağ koluna gelen hakaret dolu sözler milyonları çileden çıkarınca; “Hoşça kal Evrim” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Evrim Keklik yarışmadan ayrılacak mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için mücadele eden iki takımda heyecanı yükselmişti. Ünlüler takımı oyunu kazanırken, Gönüllüler takımından yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Evrim’in potaya gireceği düşünülüyordu ama Gönüllüler takımı en çok Hikmet ve Ardahan’a oy atarak taraflarını göstermişlerdi. Şimdi ise Evrim’in yarışmadan diskalifiye gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.