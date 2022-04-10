Teşkilat Dizisinde Mete Başkan Kadroya Geri Dönüyor! Seyirci Şaşkın, Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinden müjdeli haber geldi! Mesut Akusta’nın hayat verdiği Mete Başkan karakterinin yeniden diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü. Bambaşka bir hikayeyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Mete Başkan’ın o karakterini görenlerin ise gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı isimlerin başrollerinde bulunduğu Teşkilat dizisinin Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yürekler sızlamıştı. Mesut Akusta gibi güçlü bir oyuncunun hayat verdiği Mete Başkan karakteri bir anda diziden ayrılmıştı. Şimdi ise yeniden diziye döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.