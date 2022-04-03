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03 Nis 2022 - 05:07

Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Seyirci Şaşkın, Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinden müjdeli haber geldi! Mesut Akusta’nın hayat verdiği Mete Başkan karakterinin yeniden diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü. Bambaşka bir hikayeyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Mete Başkan’ın o karakterini görenlerin ise gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, neler oluyor?