Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Survivor Berna, sosyal medyayı yaktı, yıktı! Dantelli bir bralet giyen Berna Keklikler, nefeslerin kesilmesine neden oldu. Birçok kişi ise aşırı dekolteli kıyafetine tepkide bulunarak; “Keşke hiç giyinmeseydin! Bu çok kapalı olmuş” yorumlarına neden oldu. Sınırları aşan Berna Keklikler, her yerini kanıtladı. İşte Berna Keklikler’den “Sen neymişsin be” dedirten pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmadan elenirken; Evrim Keklik’le birbirine giren Berna Keklikler, şok etkisi yaratmıştı. Evrim Keklikler, Berna Keklikler’e “Potada çarpışalım” açıklamasında bulunmuş ve şansa kadere Evrim ve Berna aynı potaya çıkmıştı. Evrim yarışmada kalırken; Berna ise yarışmadan elenen isim olmuştu. Yarışmadan sonra bambaşka birisi olan Berna Keklikler, ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.