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02 Nis 2022 - 12:49

Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Survivor Berna, sosyal medyayı yaktı, yıktı! Dantelli bir bralet giyen Berna Keklikler, nefeslerin kesilmesine neden oldu. Birçok kişi ise aşırı dekolteli kıyafetine tepkide bulunarak; “Keşke hiç giyinmeseydin! Bu çok kapalı olmuş” yorumlarına neden oldu. Sınırları aşan Berna Keklikler, her yerini kanıtladı. İşte Berna Keklikler’den “Sen neymişsin be” dedirten pozlar…