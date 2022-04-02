Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!”

Ekranların sevilen yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu olan Burak Yörük, dizide hikaye gereği rolü tamamlamana kadar Çınar adında bir karaktere hayat vermişti. Hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığı le genç kızların adeta gözbebeği haline gelen genç yeteneklerden biri olan ünlü oyuncu Burak Yörük, ekran önünde çizdiği efendi imajına hiç yakışmayacak bir davranışta bulundu. Geçtiğimiz gün kavgaya karışan Burak Yörük’ün yaptıklarını öğrenenler adeta kulaklarına inanamadı! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisinin Çınar’ı Burak Yörük ne yaptı? Burak Yörük kime, neden saldırdı? İşte, detaylar…