- 02 Nis 2022 - 13:10 G: 02 Nis 2022 - 13:16

Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!”

Hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığı le genç kızların adeta gözbebeği haline gelen genç yeteneklerden biri olan ünlü oyuncu Burak Yörük, ekran önünde çizdiği efendi imajına hiç yakışmayacak bir davranışta bulundu. Geçtiğimiz gün kavgaya karışan Burak Yörük ile ilgili detaylar haberimizde...

Ekranların sevilen yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu olan Burak Yörük, dizide hikaye gereği rolü tamamlamana kadar Çınar adında bir karaktere hayat vermişti. Hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığı le genç kızların adeta gözbebeği haline gelen genç yeteneklerden biri olan ünlü oyuncu Burak Yörük, ekran önünde çizdiği efendi imajına hiç yakışmayacak bir davranışta bulundu. Geçtiğimiz gün kavgaya karışan Burak Yörük’ün yaptıklarını öğrenenler adeta kulaklarına inanamadı! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisinin Çınar’ı Burak Yörük ne yaptı? Burak Yörük kime, neden saldırdı? İşte, detaylar…

02 Nis 2022 - 13:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor! mask
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor!
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan…
Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez…
Alişan Resti Çekti! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan Resti Çekti! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes” mask
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Sıcaklara Güvenip Açılıp Saçılmayın! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 2 Nisan 2022 Hava Durumu...   mask
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Sıcaklara Güvenip Açılıp Saçılmayın! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 2 Nisan 2022 Hava Durumu...  
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! mask
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status