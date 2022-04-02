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02 Nis 2022 - 13:13

Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?”

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’nın resmen defteri kapandı! Fişi çekilen Müge Anlı’ya sırtını dönen dönene… Adeta dımdızlık, tek başına kalan Müge Anlı kısa bir süre önce canı gibi gördüğü bir ismi kaybettikten sonra şimdide cananını kaybetti! Birçok kişi ise bu duruma tepkide bulunarak; “Bitti mi hikayemiz?” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…