Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?”
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’nın resmen defteri kapandı! Fişi çekilen Müge Anlı’ya sırtını dönen dönene… Adeta dımdızlık, tek başına kalan Müge Anlı kısa bir süre önce canı gibi gördüğü bir ismi kaybettikten sonra şimdide cananını kaybetti! Birçok kişi ise bu duruma tepkide bulunarak; “Bitti mi hikayemiz?” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı konularla gündemin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Müge Anlı, televizyon dünyasına ve sosyal medyaya adeta yeniden yön veriyordu. Çalışma arkadaşlarını tek tek kaybeden Müge Anlı’nın programından Arif Verimli’den sonra o isimde ayrıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.