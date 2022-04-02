- 02 Nis 2022 - 13:15 G: 02 Nis 2022 - 13:22

Ankara’da Sahur Ne Zaman? Ankara’da İftar ve Sahur Saatleri 2022! Ankara İftarı Kaçta Açacak?

Dört gözle beklenen on bir ayın sultanı Ramazan, 2022 yılı için de başladı. dün gece itibariyle sahura kalkmaya başlayan vatandaşlar, bugün ilk iftarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu manevi dolu ayda sizde sahura kalkmayı düşünüyor ve Ankara'da sahur vaktiniz merak ediyorsanız işte detaylar...

Dört gözle beklenen on bir ayın sultanı Ramazan, 2022 yılı için de başladı. dün gece itibariyle sahura kalkmaya başlayan vatandaşlar, bugün ilk iftarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan ilk iftar heyecanı içerisinde olan Ankaralılar da iftar sofralarında buluşmak için kolları sıvamışken; her Ramazan merak ile takip edilen sahur ve iftar vakitleri yine merak edilmeye başlandı. Peki, Ankara’da sahur ne zaman? Ankara iftarı kaçta açacak? İşte Ankara’da iftar ve sahur saatleri 2022…

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02 Nis 2022 - 13:15 - Yaşam

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