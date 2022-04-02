Gönül Dağı Dizisine Bomba İsim! Meryem Gitti, O İsim Geldi! Seyirciler Heyecandan Uyuyamıyor! Gümbür Gümbür…
TRT1 ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her hafta gördüğü ilginin çıtasını biraz daha arttırmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Gönül Dağı dizisine damga vuran ise, Rıfat’ın çıktığı yolculuk oluyor. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili son detaylar...
TRT1 ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her hafta gördüğü ilginin çıtasını biraz daha arttırmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Gönül Dağı dizisine damga vuran ise, Rıfat’ın çıktığı yolculuk oluyor. O yolculuk ile başka bir karakteri hatırlayan Gönül Dağı izleyicisi 'acaba mı?' demeye başlıyor! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisi Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu? İşte, detaylar...
02 Nis 2022 - 13:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.