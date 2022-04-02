- 02 Nis 2022 - 13:29 G: 02 Nis 2022 - 13:39

Asgari Ücrete Yapılacak Zam Belli Oldu! Ne 1000 Lira, Ne 1500… Vatandaşın Sırtı Doğrulacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Tam Tamına…

Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının üzerinden birkaç ay geçmesiyle birlikte Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceği yönünde yorumlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise asgari ücretli vatandaşa gelecek olan zam resmen açıklandı. Ne 1000 lira, ne de 1500 lira olacak olan zam vatandaşın sırtındaki yükü hafifletti, geçim derdini bir nebze bile olsa ortadan kaldırdı! İşte Temmuz ayında verilecek asgari ücret…

Artan etiket fiyatları, zorlaşan hayat koşulları tabi ki önce asgari ücretli vatandaşı zor duruma sokuyor. Uygun fiyatın neredeyse yok olduğu yerlerde Asgari ücrete gelecek zam ise yürekleri rahatlattı! Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

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02 Nis 2022 - 13:29 Ankara- Yaşam

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