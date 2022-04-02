Asgari Ücrete Yapılacak Zam Belli Oldu! Ne 1000 Lira, Ne 1500… Vatandaşın Sırtı Doğrulacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Tam Tamına…
Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının üzerinden birkaç ay geçmesiyle birlikte Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceği yönünde yorumlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise asgari ücretli vatandaşa gelecek olan zam resmen açıklandı. Ne 1000 lira, ne de 1500 lira olacak olan zam vatandaşın sırtındaki yükü hafifletti, geçim derdini bir nebze bile olsa ortadan kaldırdı! İşte Temmuz ayında verilecek asgari ücret…
Artan etiket fiyatları, zorlaşan hayat koşulları tabi ki önce asgari ücretli vatandaşı zor duruma sokuyor. Uygun fiyatın neredeyse yok olduğu yerlerde Asgari ücrete gelecek zam ise yürekleri rahatlattı! Peki, asgari ücret ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.