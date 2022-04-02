Acun Ilıcalı Zararın Köşesinden Dönmüş! Gözden Çıkardığı Dizide Kavga Kıyamet! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Bir süredir fragmanları yayınlanmasına rağmen bir türlü başlayamayan Süslü Korkuluk dizisi, tam bir kaosun içerisine sürüklendi. TV8 ekranlarından başlaması beklenen Süslü Korkuluk dizisinin ilk krizde yayıncı kuruluş değiştirmesi gündemlerden düşmemişti ki, ardından bir başrol oyuncusu değişikliği geldi. Şimdi ise Süslü Korkuluk dizisinde ikinci bir başrol değişikliği yaşandı! Peki, Süslü Korkuluk dizisinde neler oluyor? Süslü Korkuluk dizisi başrol oyuncusu kim, kimler? Süslü Korkuluk dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…

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