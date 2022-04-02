Acun Ilıcalı Zararın Köşesinden Dönmüş! Gözden Çıkardığı Dizide Kavga Kıyamet! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Bir süredir fragmanları yayınlanmasına rağmen bir türlü başlayamayan Süslü Korkuluk dizisi, tam bir kaosun içerisine sürüklendi. TV8 ekranlarından başlaması beklenen Süslü Korkuluk dizisinin ilk krizde yayıncı kuruluş değiştirmesi gündemlerden düşmemişti ki, ardından bir başrol oyuncusu değişikliği geldi. İşte detaylar...
Bir süredir fragmanları yayınlanmasına rağmen bir türlü başlayamayan Süslü Korkuluk dizisi, tam bir kaosun içerisine sürüklendi. TV8 ekranlarından başlaması beklenen Süslü Korkuluk dizisinin ilk krizde yayıncı kuruluş değiştirmesi gündemlerden düşmemişti ki, ardından bir başrol oyuncusu değişikliği geldi. Şimdi ise Süslü Korkuluk dizisinde ikinci bir başrol değişikliği yaşandı! Peki, Süslü Korkuluk dizisinde neler oluyor? Süslü Korkuluk dizisi başrol oyuncusu kim, kimler? Süslü Korkuluk dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…
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02 Nis 2022 - 13:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.