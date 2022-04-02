Apple’den Muhteşem İndirim! Karar Çıktı; Sudan Ucuz Satılmaya Başlandı! Fiyatları Görenler Koşarak Alıyor! Bir Daha Mümkün Değil…
Bir ithal marka olması nedeniyle Türkiye’de gerçekleşen ürün satışlarına döviz kuru farkı üzerinden zam ya da indirim yapan Apple, düşüşe geçen doların ardından indirim için düğmeye bastı.
Bir ithal marka olması nedeniyle Türkiye’de gerçekleşen ürün satışlarına döviz kuru farkı üzerinden zam ya da indirim yapan Apple, düşüşe geçen doların ardından indirim için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği zammın ardından fiyatları adeta dibe çekmesiyle herkesi şaşırtan Apple, başta iPhone olmak üzere Macbook, iPad ve AirPods’larda ciddi indirimler gerçekleştirdi. Peki, Apple’da indirim mi var? iPhone 11, 12 ve 13 kaç TL, ne kadar? iPhone 13 Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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02 Nis 2022 - 13:52 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.