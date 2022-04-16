- 16 Nis 2022 - 22:38

iPhone 8, 11, 12 ve 13 Fiyatları Yine Değişti! Kampanya Kararı Çıktı; İki Bin TL İndirimle Satılmaya Başlandı! Fiyatları Görenler Koşarak Alıyor! Bir Daha Mümkün Değil…

Bir ithal marka olması nedeniyle Türkiye’de gerçekleşen ürün satışlarına döviz kuru farkı üzerinden zam ya da indirim yapan Apple, düşüşe geçen doların ardından indirim için düğmeye bastı.

Bir ithal marka olması nedeniyle Türkiye’de gerçekleşen ürün satışlarına döviz kuru farkı üzerinden zam ya da indirim yapan Apple, düşüşe geçen doların ardından indirim için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği zammın ardından fiyatları adeta dibe çekmesiyle herkesi şaşırtan Apple, başta iPhone olmak üzere Macbook, iPad ve AirPods’larda ciddi indirimler gerçekleştirdi. Peki, Apple’da indirim mi var? iPhone 11, 12 ve 13 kaç TL, ne kadar? iPhone 13 Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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16 Nis 2022 - 22:38 - Teknoloji

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