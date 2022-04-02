Survivor Hikmet Gönüller Takımını İkiye Böldü! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının son bölümünde bir Dokunulmazlık mücadelesi verildi. Ünlüler takımı galibiyete erişirken; Gönüllüler takımı ise Ardahan’ı yokluk adasına göndermişti. Oyun öncesinde röportaj yapan yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz’un sözleri ortalığın karışmasına neden oldu! Yasin Obuz’un vedasından hemen sonra şok sözlerde bulunan Hikmet Tuğsuz, Gönüllüler takımını ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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