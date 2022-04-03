- 03 Nis 2022 - 04:47 G: 03 Nis 2022 - 04:48

Survivor Hikmet Gönüller Takımını Parçaladı! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karışıyor. Hikmet’in sözleri Gönüllüler takımını resmen ikiye böldü! Yasin Obuz’un elenmesinden sonra sarf ettiği sözler yumruk yumruğa kavganın fitilini resmen ateşledi! Sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz, Yasin sevenlerini çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının son bölümünde bir Dokunulmazlık mücadelesi verildi. Ünlüler takımı galibiyete erişirken; Gönüllüler takımı ise Ardahan’ı yokluk adasına göndermişti. Oyun öncesinde röportaj yapan yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz’un sözleri ortalığın karışmasına neden oldu! Yasin Obuz’un vedasından hemen sonra şok sözlerde bulunan Hikmet Tuğsuz, Gönüllüler takımını ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 04:47 Ankara- Yaşam

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