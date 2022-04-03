Survivor Hikmet Gönüller Takımını Parçaladı! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karışıyor. Hikmet’in sözleri Gönüllüler takımını resmen ikiye böldü! Yasin Obuz’un elenmesinden sonra sarf ettiği sözler yumruk yumruğa kavganın fitilini resmen ateşledi! Sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz, Yasin sevenlerini çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının son bölümünde bir Dokunulmazlık mücadelesi verildi. Ünlüler takımı galibiyete erişirken; Gönüllüler takımı ise Ardahan’ı yokluk adasına göndermişti. Oyun öncesinde röportaj yapan yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz’un sözleri ortalığın karışmasına neden oldu! Yasin Obuz’un vedasından hemen sonra şok sözlerde bulunan Hikmet Tuğsuz, Gönüllüler takımını ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.