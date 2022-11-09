Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Arka Sokakların Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in kızı kim, Pınar mı?
Tam 16 sezondur Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin’in bir kızı olduğu 16 sene sonra ortaya çıktı! 16 sene sonra kızıyla ilk kez fotoğraf paylaşan Zafer Ergin, herkesi şoke ederken; kızıyla olan benzerliğiyle şok etkisini ikiye katladı. İşte detaylar...
Tam 16 sezondur Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin’in bir kızı olduğu 16 sene sonra ortaya çıktı! 16 sene sonra kızıyla ilk kez fotoğraf paylaşan Zafer Ergin, herkesi şoke ederken; kızıyla olan benzerliğiyle şok etkisini ikiye katladı. Öte yandan Zafer Ergin’in kızının kim olduğunu görenler, gözlerine asla inanamadı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in kızı kim, Pınar mı? İşte, detaylar…
09 Kas 2022 - 11:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.