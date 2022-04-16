- 16 Nis 2022 - 05:36

Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…

Tam 16 sezondur Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin’in bir kızı olduğu 16 sene sonra ortaya çıktı! 16 sene sonra kızıyla ilk kez fotoğraf paylaşan Zafer Ergin, herkesi şoke ederken; kızıyla olan benzerliğiyle şok etkisini ikiye katladı. İşte detaylar...

Tam 16 sezondur Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin’in bir kızı olduğu 16 sene sonra ortaya çıktı! 16 sene sonra kızıyla ilk kez fotoğraf paylaşan Zafer Ergin, herkesi şoke ederken; kızıyla olan benzerliğiyle şok etkisini ikiye katladı. Öte yandan Zafer Ergin’in kızının kim olduğunu görenler, gözlerine asla inanamadı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in kızı kim, Pınar mı? İşte, detaylar…

16 Nis 2022 - 05:36 - Magazin

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